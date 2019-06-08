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В Якутске на деньги, вырученные от продажи внедорожников мэрии, создали социальное такси
8.6.2019 12:50
Фото: postnews.ru
Социальная служба такси предназначена для лежачих больных и людей с ограниченными возможностями, в частности, на колясках, информирует пресс-служба администрации Якутска. Новая служба была создана на средства, вырученные от продажи внедорожников мэрии.
Как рассказал Семен Матвеев, возглавляющий местное управление соцзащиты населения и труда, стоимость перевозки инвалидов I и II группы вместе с сопровождающими ранее составляла около двух тысяч рублей в один конец. С недавнего времени маломобильным людям можно будет обратиться за такими услугами к еще одному индивидуальному предпринимателю.
Учитывая, что горадминистрация готова оплачивать расходы на сопровождение спуска и подъема пассажиров, заказчику придется платить исключительно за проезд. В результате за поездку могут попросить от 150 до 300 рублей, пояснили представители местных властей.
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