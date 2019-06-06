Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском годовалый ребенок отравился отцовскими наркотиками

6.6.2019 14:50

Фото: livejournal.com



ЧП случилось в городе Усть-Илимск, сигнал в полицию поступил от представителей медицинского учреждения, куда был экстренно доставлен ребенок.



По предварительным данным, годовалая девочка могла употребить гашишное масло, найденное в сумке отца.



Как передает пресс-служба регионального полицейского главка, в ходе начатой проверки установлено, что девочка, играя в квартире, где проживала с родителями, решила заглянуть в сумку 27-летнего отца. Найдя там кусочки некого наркотического вещества, предположительно, гашишного масла, ребенок их съел.



После того, как состояние дочери начало стремительно ухудшаться, отец вызвал скорую помощь. Медики оказали ребенку необходимую помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Маленькую пациентку уже отпустили из больницы.



В отношении родителей после ЧП был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию). Семейство было решено поставить на профилактический учет.



Одновременно правоохранительные органы приступили к проверке по факту незаконного хранения наркотиков. Позже примут решение о привлечении отца девочки к ответственности по административной либо уголовной статье, пояснили в ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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