Новости шоу-бизнеса

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Руководство «Первого канала» аннулировало результаты последнего сезона шоу «Голос. Дети»


16:21
Руководство «Первого канала» аннулировало результаты последнего сезона шоу «Голос. Дети»Фото: vk.com

Как указано в официальном заявлении Первого канала, отменяются итоги финала шестого сезона проекта "Голос.Дети".

Напомним, победа дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой с огромным отрывом повлекла за собой общественный резонанс такого масштаба, что на канале начали проверку.

Как свидетельствуют первые итоги проверки, во время голосования за финалистов действительно имела место накрутка голосов, которая оказала влияние на результат.

В заявлении канала подчеркивается, что инцидент, случившийся в 6-м сезоне "Голос. Дети", должен стать первым и последним событием такого рода, когда кто-либо "попытался управлять зрительским выбором".

24 мая в эфир выпустят спецвыпуск шоу "Голос.Дети", в котором примут участие все финалисты.

По данным Первого канала, к следующему сезону механизм голосования будет полностью обновлен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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