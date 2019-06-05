Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter РПЦ: папу Римского в Москве пока принять не готовы

5.6.2019 14:56

Фото: my.ua



На сегодняшний день в российской столице пока еще не сформировались условия, позволяющие принимать папу Римского Франциска, считают в Русской православной церкви (РПЦ). В связи с этим обсуждений предстоящего визита понтифика на повестке дня двухсторонних отношений нет.



Многие российские епископы, священнослужители и верующие пока не готовы принять главу католической церкви, пояснил митрополит Волоколамский Иларион. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью для Швейцарского католического информационного агентства.



По словам иерарха, возглавляющего Отдел внешних церковных связей, на сегодняшний день можно говорить о том, что отношения между Римско-католической церковью и РПЦ продолжают развиваться в положительном направлении. В этой связи он напомнил о том, как в 2017 году из Бари в Москву и Петербург были доставлены мощи святителя Николая. Знаменательное событие, которое имело большое духовное значение, состоялось после того, как на Кубе удалось провести встречу патриарха Кирилла и папы.



Автор: Злата Богатова

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