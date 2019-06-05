|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
РПЦ: папу Римского в Москве пока принять не готовы
5.6.2019 14:56
Фото: my.ua
На сегодняшний день в российской столице пока еще не сформировались условия, позволяющие принимать папу Римского Франциска, считают в Русской православной церкви (РПЦ). В связи с этим обсуждений предстоящего визита понтифика на повестке дня двухсторонних отношений нет.
Многие российские епископы, священнослужители и верующие пока не готовы принять главу католической церкви, пояснил митрополит Волоколамский Иларион. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью для Швейцарского католического информационного агентства.
По словам иерарха, возглавляющего Отдел внешних церковных связей, на сегодняшний день можно говорить о том, что отношения между Римско-католической церковью и РПЦ продолжают развиваться в положительном направлении. В этой связи он напомнил о том, как в 2017 году из Бари в Москву и Петербург были доставлены мощи святителя Николая. Знаменательное событие, которое имело большое духовное значение, состоялось после того, как на Кубе удалось провести встречу патриарха Кирилла и папы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|