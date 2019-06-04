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В горах Хакасии нашли тело женщины из группы, пропавшей в прошлом году
4.6.2019 07:45
Фото: images-on-off.com
Спасатели обнаружили останки туристки, продолжая поисковую операцию в горном районе Хакасии.
Тело женщины нашли неподалеку от населенного пункта Приисковое, сообщает агентство "Интерфакс".
Следственные органы продолжают проверку по факту случившегося. Представитель ведомства отправился к месту, где было найдено тело жительницы Саяногорска, однако пока с ним нет связи, как и с поисковой группой. Личность обнаруженной женщины будет официально подтверждена позже, отметили в ведомстве.
Как указывается в других источниках, останки были найдены на расстоянии около 250 метров к северу от места, где ранее обнаружили тела других туристов.
ЧП случилось в ноябре прошлого года, когда трое жителей Красноярского края 29 и 40 лет, и 36-летняя женщина из Саяногорска (Хакасия) отправились к урочищу Панфиловское на трех снегоходах. В конце мая останки одного из мужчин нашли в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат.
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