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В Хакасии найдено тело одного из туристов, пропавших в ноябре
25.5.2019 12:23
Фото: travels-inform.ru
По данным регионального СУ СКР, останки пропавшего в тайге туриста были найдены сотрудниками МЧС, которые ранее возобновили поиски. ЧП случилось в ноябре прошлого года, когда трое жителей Красноярского края и женщина из Саяногорска (Хакасия) отправились к урочищу Панфиловское на трех снегоходах.
В пятницу, 24 мая, останки одного из туристов нашли в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат.
Вскоре после того, как туристы пропали, спасатели обнаружили на территории Орджоникидзевского района Хакасии снегоходы и убежище, где, предположительно, некоторое время могли укрываться люди. Однако на след кого-либо туристов выйти тогда не смогли.
Следственные органы по итогам проверки уже возбудили по факту безвестного исчезновения четырех человек уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Причины и обстоятельства гибели туриста, а также судьбу его товарищей предстоит установить специалистам в рамках дальнейшего расследования, отметили в СУ СКР по Хакасии.
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