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Японцев обяжут чипировать домашних питомцев
3.6.2019 23:29
Фото: vsdn.ru
По мнению властей страны, так будет проще возвращать хозяевам потерявшихся собак и кошек.
Кроме того, усилится ответственность владельцев животных - в Японии сознательное выбрасывание питомцев на улицу карается законом.
В скором времени японские власти собираются оформить изменения законодательства, в соответствии с которыми все заводчики и продавцы собак и кошек должны будут снабжать их электронными чипами. Инициатива направлена на возвращение сбежавших из дома или потерявшихся животных, а также упрощение розыска хозяев, которые сознательно выбросили питомцев.
Законопроект с поправками ранее согласилась представить бюджетная комиссия нижней палаты японского парламента, сообщает ТАСС.
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