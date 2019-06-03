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Принцесса Монако узаконила отношения с отцом своего сына
3.6.2019 08:17
Фото: wp.com
Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги узаконила свои отношения с Дмитрием Рассамом.
На свадебном торжестве присутствовала семилетняя Дарья - дочь избранника принцессы Монако от первого брака. Матерью девочки является тульская модель Маша Новоселова.
После двух с половиной лет романтических отношений 32-летняя Шарлотта Казираги сыграла свадьбу с отцом своего сына Балтазара. Избранником племянницы князя Монако и внучки известной американской киноактрисы Грейс Келли является сын актрисы Кароль Буке, 36-летний Димитрий Рассам.
Торжество прошло в минувшую субботу, 1 июня, во Дворце Гримальди, где в прошлом играли свадьбу и князь Ренье с Грейс Келли. По данным европейских СМИ, гражданская церемония, несмотря на обилие гостей и праздничное убранство, по королевским меркам и была довольно скромной.
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