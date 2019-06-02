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Посольство РФ в США соболезнует близким белоруса, погибшего в Вирджинии
2.6.2019 14:31
Фото: finglobal.ru
Как стало известно, в числе двенадцати жертв инцидента был выходец из Белоруссии Алексей Гусев.
35-летний уроженец Могилева прожил в Соединенных Штатах более пятнадцати лет.
Среди двенадцати погибших в результате стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) был уроженец Беларуси. Как указано в сообщении российского посольства в США в Twitter, отечественные дипломаты выражают соболезнования в связи с трагической кончиной 35-летнего Аоексея Гусева.
ЧП случилось вечером минувшей пятницы, когда бывший сотрудник муниципалитета решил отомстить за свое увольнение и явился в здание с оружием. Нападавшего смертельно ранили во время перестрелки с полицейскими, заявил начальник местного силового департамента Джеймс Сервера.
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