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В Вирджинии до 12 человек увеличилось число жертв стрельбы
1.6.2019 13:19
Фото: evpatoriatime.com
Ранее власти штата официально подтвердили сведения об одиннадцати погибших, отметив, что их количество может возрасти, передает ТАСС.
Нападавший был смертельно ранен и скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, заявили в полиции.
ЧП случилось в курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), где мужчина устроил стрельбу в здании муниципалитета. Нападавший был смертельно ранен во время перестрелки с полицейскими, заявил начальник местного силового департамента Джеймс Сервера. Пресс-конференцию, на которой сообщались подробности операции, транслировал телевизионный канал CNN.
Как рассказал начальник полицейского управления Вирджинии-Бич, число погибших в результате инцидента возросло до двенадцати человек, еще шесть были ранены и доставлены в медицинские учреждения. Жертвы стрельбы были найдены после ЧП на всех трех этажах здания. Кроме того, тело одного мужчины обнаружили в автомобиле, который был припаркован у муниципалитета.
Установлено, что нападавший ранее являлся муниципальным служащим и имел большой стаж. Он проник в здание с оружием, воспользовавшись своим пропуском. У охранников не возникло вопросов, так как они в прошлом неоднократно видели подозреваемого и узнали его.
Стрелявший был вооружен пистолетом 45-го калибра с глушителем, а также имел при себе несколько магазинов повышенной вместимости и большой запас патронов, что объясняет длительную перестрелку, которую пришлось вести полицейским, отметил Сервера.
По данным американских СМИ, злоумышленником может являться сорокалетний Диуэйн Крэддок. В прошлом он много лет проработал в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.
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