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Власти Финляндии запретили шиповник и волкособов
13:06
Фото: kak-bog.ru
Как передает РИА Новости, в Финляндии вступил в силу официальный запрет на продажу и ввоз шиповника.
В сообщении указано, что речь идет об импорте и реализации.
Официальный запрет на импорт и продажу шиповника, появившегося в Финляндии в 90-х годах прошлого века и получившего повсеместное широкое распространение, вступил в законную силу с 1 июня. Речь идет о шиповнике морщинистом (Rosa rugosa), который по решению финского Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесен в число вредных и инвазивных видов растений.
Ведомство обращается к местному населению с призывом полностью истребить в ближайшие три года шиповник, который растет в садах, парках, а также на обочинах дорог. Жителям Финляндии в этих целях предлагается применять спецтехнику.
В том же документе содержится запрет на содержание, продажу и даже рекламу так называемых волкособов. Гибридов волка и собаки, которые были заведены в качестве домашних животных до вчерашнего дня, разрешается содержать, пока они не скончаются.
По данным официальной статистики, на сегодняшний день в Финляндии насчитывается порядка тысячи таких животных.
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