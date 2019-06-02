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Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной и злобной»
2.6.2019 12:21
Фото: cafemomstatic.com
Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, он считает герцогиню Сассекскую Меган Маркл "противной" (nasty).
Своим мнением о супруге принца Гарри американский лидер поделился в интервью британскому изданию The Sun.
В беседе с журналистами Дональд Трамп, планирующий официальный визит в королевство, назвал супругу принца Гарри "противной и злобной". Высказывание американского президента, который уже во второй раз прибудет в Лондон в этом качестве, молниеносно разлетелось по мировым СМИ.
Ранее стало известно, что Меган Маркл не будет участвовать в мероприятиях, связанных с приездом главы США. Предполагалось, что герцогиня Сассекская встретится с Дональдом Трампом, которого ранее приглашала в Лондон королева Елизавета II. Однако позже появились сведения о том, что супруга принца Гарри останется дома с новорожденным сыном.
В прошлом Маркл называла Трампа "женоненавистником", выражая намерение не только отдать свой голос на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, но и покинуть страну, если он придет к власти.
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