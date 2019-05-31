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ЦРУ: Искать аль-Багдади помогала вдова влиятельного члена ИГ
31.5.2019 22:06
Фото: time-namaz.ru
Вдовы боевиков ИГ с детьми
Как пишет The Guardian, вдова одного из наиболее влиятельных членов "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России) оказывала ЦРУ помощь в поисках главаря террористической организации Абу Бакра аль-Багдади.
По данным британской газеты, имя этой женщины - Насрин Асад Ибрагим.
Именно она передала ЦРУ сведения о том, где именно в Мосуле находится дом аль-Багдади. Кроме того, вдова влиятельного террориста указала несколько других мест, где могли укрывать главаря экстремистской группировки. Как отметила Насрин Ассад Ибрагим в недавнем интервью, она сообщала об этом представителям ЦРУ в феврале 2016 года.
Американские силовики задержали Насрин Асад Ибрагим в мае 2015 года на территории Сирии. В прошлом ее мужем был Абу Сайяф, занимавший высокое положение в ИГ.
Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о возможном уничтожении аль-Багдади, однако реальных свидетельств его ликвидации не было. В феврале прошлого года распространились сведения о том, что главарь ИГ, серьезно раненный во время авиаудара в мае 2017 года, на пять месяцев отоходил от руководства террористической группировкой. Около месяца назад в мировых СМИ впервые за достаточно долгое время появились видеокадры, на которых запечатлен аль-Багдади.
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