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В Уссурийском заповеднике стали чаще появляться амурские тигры
31.5.2019 22:05
Фото: tildacdn.com
Как свидетельствуют данные фотоловушек, установленные на территории заповедника "Уссурийский", в последнее время можно говорить о значительном увеличении количества проходов амурских тигров в сравении с предыдущими несколькими годами.
На портале специальной программы "Амурский тигр" отмечается, что уже не раз фиксировались появления животных группами по две-четыре особи. По словам специалистов, такое происходит с амурскими тиграми довольно редко. Вероятно, речь идет о брачных парах, когда самцы сопровождают самок, либо тигрицах с подросшим потомством.
Все снимки, полученные благодаря ловушкам, зоологи заносят в специальную программу. Так специалистам удается проанализировать плотность животных как в заповеднике, так и его окрестностях. Кроме того, специалисты следят за перемещением каждого хищника, ориентируясь по уникальному окрасу редких кошек.
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