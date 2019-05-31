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Ученые выяснили, как люди научились ходить на двух ногах


31.5.2019 16:17
Ученые выяснили, как люди научились ходить на двух ногахФото: pinimg.com

По мнению исследователей из Университета Канзаса (США), наши предки были вынуждены "встать на ноги" из-за взрывов сверхновых звезд.

Согласно теории, которую представили американские ученые, эволюцию примата в человека прямоходящего можно объяснить космическими катаклизмами.

Канзасские специалисты отмечают, что излучение начало оказывать влияние на нашу планету около 8 миллионов лет назад. Своего пика воздействие космических катаклизмов достигло 2,6 млн лет назад. Предположительно, под воздействием этих факторов тогда начались масштабные пожары, в результате которых уничтожались древнейшие лесные массивы и все более распространялись саванны.

Людям, которые оказались в новых условиях, было необходимо "выпрямиться", ведь в саваннах более высокий рост обеспечивал лучший обзор, поэтому возникали явные преимущества хождения на двух ногах.

Автор: Злата Богатова

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