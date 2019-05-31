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Пропавшая под Тулой девочка найдена погибшей
31.5.2019 15:09
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в городе Донской Тульской области, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на источники в экстренных службах региона отмечается, что тело девятилетней девочки было найдено в пруду.
Как передает агентство "Интерфакс", по факту ЧП сейчас проводят проверку следственные органы. По словам старшего помощника главы СУ СКР по Тульской области Анны Киречеевой, для извлечения тела ребенка из водоема привлекались водолазы.
Следователи и криминалисты работают на месте ЧП, выясняя, как ребенок мог погибнуть. В целях выяснения всех обстоятельств трагедии оперативники опрашивают родителей и соседей, назначен ряд экспертиз.
Ребенка начали искать после того, как он не вернулся домой с прогулки. В поисках принимали участие сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. После того, как полицию обратились обеспокоенные родители, возбудили уголовное дело.
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