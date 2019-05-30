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Туристов призывают отказаться от визитов в деревню мертвых на Бали
30.5.2019 21:40
Фото: dantri.com.vn
Учитывая растущее недовольство местного населения, власти Индонезии обращаются к иностранным туристам с призывом отказаться от посещения всемирно известного населенного пункта.
Дело в том, что посетители кладбища постоянно трогают захоронения, поэтому возник риск конфликта с жителями соседних территорий.
Как сообщает издание Daily Mail, местные жители жалуются на постоянное присутствие туристов в деревне мертвых Труньян, которая находится в двух часах езды от Денпасара. По мнению индонезийцев, это место священно, однако иностранцы постоянно стараются потрогать захоронения.
Случается, что жители близлежащих деревень за плату выражают готовность проводить путешественников в популярную у туристов деревню. Однако среди местного населения растет недовольство, поэтому любой визит может привести к серьезному конфликту, отмечает газета.
Деревня Труньян стала известной из-за необычного способа захоронения: останки умерших людей в специальных клетках из дерева помещают около дерева Меньян, которое считается священным. Спустя много лет, когда тела успевают полностью разложиться, кости извлекают и складывают. Образовавшаяся таким образом стена увеличивает свои размеры на протяжении более чем тысячелетия.
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