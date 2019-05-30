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В Париже водитель автобуса на глазах туристов умышленно раздавил автомобилиста
30.5.2019 08:04
Фото: imag.one
С путешественниками, которые стали невольными очевидцами жестокого убийства, сейчас работают психологи.
Подозреваемый в умышленном наезде водитель задержан.
Как пишет газета Le Parisien, ЧП случилось в Париже на набережной Вольтера, когда напротив Лувра образовалась небольшая пробка. После того, как туристический автобус немного задела другая машина, водитель вышел и направился к автомобилю.
В результате начался конфликт, за которым из автобуса наблюдали взволнованные туристы. После выяснения отношений один из водителей умышленно направил транспортное средство на другого.
К месту ЧП врачи прибыли в считанные минуты, однако 56-летний пострадавший к тому времени уже не подавал признаков жизни. Тело погибшего мужчины направили на судмедэкспертизу. Полицейские задержали 46-летнего водителя автобуса. Он уже прошел медосвидетельствование, которое показало, что мужчина был трезв.
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