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Российские космонавты Кононенко и Овчинин завершили выход в открытый космос
01:09
Фото: Роскосмос
Российские космонавты сегодня успешно осуществили выход в открытый космос.
Как сообщает Роскосмос, к настоящему времени Олег Кононенко и Алексей Овчинин уже возвратились на Международную космическую станцию (МКС).
Как отмечается на официальном сайте "Роскосмоса", где транслировался выход в открытый космос, Олег Кононенко и Алексей Овчинин уже закрыли за собой люк стыковочного отсека "Пирс", вернувшись на станцию после работы за пределами станции.
Отечественные космонавты приступили к деятельности в условиях открытого космоса накануне в 18.42 по Москве, отмечается на портале корпорации. Они оставались за пределами МКС на протяжении шести часов и одной минуты. За этот период Кононенко и Овчинин успели установить поручень, который предназначается для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря".
Во время выхода космонавты смогли снять аппаратуру эксперимента "Тест" с модуля "Поиск". Аппараты предназначались для исследования воздействия различных факторов в ходе экспедиций на орбиту. Российские космонавты также уделили внимание чистке иллюминатора модуля "Поиск", после чего брали мазки с поверхности модуля "Звезда", а также осуществили ряд других задач. Как пишут СМИ, россияне забрали полотенце, которое провисело в космосе в течение десятилетия.
Как сообщает ТАСС, не исключено, что до конца этого года российские космонавты совершат еще один выход за борт МКС. С таким предположением выступил Антон Шкаплеров, следивший за прямой трансляцией того, как его коллеги действовали в открытом космосе.
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