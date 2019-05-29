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Netflix откажется от съемок в Джорджии в случае запрета абортов
29.5.2019 20:12
Фото: wp.com
Руководство считает, что изменения действующего законодательства могут нарушить права множества женщин.
Как сообщает ТАСС, представители компании подчеркнули, что среди их сотрудников много представительниц слабого пола.
Руководство Netflix выразило готовность полностью отказаться от съемок в Джорджии, если власти этого штата примут закон, который запретит аборты. Соответствующее заявление компании потокового видео появилось в журнале Variety.
В тексте указано, что в компании много женщин, которые работают над производством в Джорджии. Права сотрудниц, как и миллионов других женщин, может нарушить новый закон, заявил креативный директор Netflix Тед Сарандос. По его словам, в случае изменений действующего законодательства компания пересмотрит все инвестиции в Джорджию.
Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что губернатор Джорджии Брайан Кемп поддержал законопроект, запрещающий прерывать беременность, кроме последствий инцеста и изнасилования.
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