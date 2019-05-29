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В Нью-Йорке резко возросло число преступлений на почве ненависти
29.5.2019 12:25
Фото: novayagazeta-ug.ru
По данным городских властей, уровень поднялся на 83% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Более ста случаев при этом носили ярко выраженный антисемитский характер, отмечает газета The Wall Street Journal.
Цитируя данные полицейской статистики за период с 1 января по 19 мая, газета сообщает о том, что в Нью-Йорке с начала текущего года было зафиксировано 176 сообщений о преступлениях, связанных с религиозной и расовой ненавистью. Количество на 83% больше, чем за тот же временной промежуток в прошлом году.
Наибольшая часть этих преступлений (103) имела выраженный антисемитский характер, отмечается в публикации. Газета также сообщает, что по подозрению в преступлениях, которые были совершены на почве ненависти, в Нью-Йорке в этом году арестовали более шестидесяти человек.
Ранее власти ФРГ призвали евреев отказаться от ношения кипы из-за роста количества проявлений антисемитизма, которые становятся "более агрессивными и отчетливыми".
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