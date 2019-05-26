Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти ФРГ призвали евреев отказаться от ношения кипы

26.5.2019 14:38

Фото: pressruss.com



Как заявил правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн, иудеям необходимо помнить о рисках, которые могут быть связаны с ношением традиционного мужского головного убора - кипы. В частности, речь идет об участившихся в последнее время нападениях, пишет The Guardian.



Как отмечает газета, Кляйн в недавнем интервью заявил о том, что не рекомендовал бы иудеям постоянно появляться в кипе в публичных местах.



Незадолго до этого о росте антисемитских настроений в обществе уже заявляла обер-прокурор ФРГ Клаудиа Ванони. По ее словам, проявления антисемитизма сейчас стали "более агрессивными и отчетливыми".



Напомнив, что у сложившейся ситуации глубокие корни, Ванони указала на интернет-платформы, где пользователям предоставляется возможность безнаказанно выражать собственные радикальные взгляды. По мнению обер-прокурора, порталы такого рода играют большую роль в распространении идей антисемитизма.



Обострение проблемы германские власти также склонны связывать с усилившимися в последнее время позициями крайне правой партии "Альтернатива для Германия" и сохраняющейся проблемой мигрантов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

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