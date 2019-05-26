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Власти ФРГ призвали евреев отказаться от ношения кипы
26.5.2019 14:38
Фото: pressruss.com
Как заявил правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн, иудеям необходимо помнить о рисках, которые могут быть связаны с ношением традиционного мужского головного убора - кипы. В частности, речь идет об участившихся в последнее время нападениях, пишет The Guardian.
Как отмечает газета, Кляйн в недавнем интервью заявил о том, что не рекомендовал бы иудеям постоянно появляться в кипе в публичных местах.
Незадолго до этого о росте антисемитских настроений в обществе уже заявляла обер-прокурор ФРГ Клаудиа Ванони. По ее словам, проявления антисемитизма сейчас стали "более агрессивными и отчетливыми".
Напомнив, что у сложившейся ситуации глубокие корни, Ванони указала на интернет-платформы, где пользователям предоставляется возможность безнаказанно выражать собственные радикальные взгляды. По мнению обер-прокурора, порталы такого рода играют большую роль в распространении идей антисемитизма.
Обострение проблемы германские власти также склонны связывать с усилившимися в последнее время позициями крайне правой партии "Альтернатива для Германия" и сохраняющейся проблемой мигрантов.
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