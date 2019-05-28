Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коста-Рике в собачьей будке найден фрагмент уникального метеорита

28.5.2019 19:56

Фото: vk.com



Американские ученые, которые уже провели первичное исследование камня, выяснили, что на жилище пса упал углеродистый хондрит.



Владелец собаки выразил намерение отдать осколок метеорита для исследований.



Группа ученых из Университета Аризоны (США) совершили поездку в Коста-Рику, откуда привезли фрагмент редкого метеорита. Уникальный осколок упал прямо на собачью конуру, передает портал Space.com.



По мнению американских исследователей, первоначально метеорит по размерам можно было сравнить со стиральной машиной. В момент прохождения слоев атмосферы он развалился. Фрагменты упали в разных частях страны, считают ученые.



Специалистам уже удалось сделать первые выводы о составе космического объекта. В частности, американцы выяснили, что речь идет об углеродистом хондрите, который содержит минералы внеземного происхождения, богатые водой.



Ученые надеются, что изучение такого рода метеоритов подскажет, как можно извлекать воду из астероидов. В будущем это поможет людям получать жидкость для питья либо применять ее как компонент ракетного топлива.



Автор: Злата Богатова

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