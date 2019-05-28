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Саратовский школьник, ударивший топором девочку, перед этим записал видеообращение


28.5.2019 17:35
Саратовский школьник, ударивший топором девочку, перед этим записал видеообращениеФото: vk.com

ЧП случилось в одной из школ города Вольска, передает агентство "Интерфакс".

К настоящему времени уже установлено, что семиклассник, напавший с топором на 12-летнюю девочку, в прошлом наблюдался у психиатра.

Со ссылкой на источники в полиции Саратовской области уточняется, что незадолго до инцидента подросток опубликовал на своей странице в соцсети видеообращение. По словам парня, ему "очень страшно, но это надо сделать". Говоря о том, что он "должен" пойти на некие действия, подросток отмечает, что реакция окружающих его не пугает, а также выражает надежду, что "все хорошо пройдет".

Ранее в СМИ появились сообщения о ЧП в школе. Ученик седьмого класса, придя в образовательное учреждение с ледорубом, сначала бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью. Затем он ударил топориком 12-летнюю девочку, которая в тот момент случайно оказалась на его пути.

Пострадавшую школьницу с тяжелой травмой головы доставили в больницу, решается вопрос о транспортировке в Саратов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 339

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