|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Саратовский школьник, ударивший топором девочку, перед этим записал видеообращение
28.5.2019 17:35
Фото: vk.com
ЧП случилось в одной из школ города Вольска, передает агентство "Интерфакс".
К настоящему времени уже установлено, что семиклассник, напавший с топором на 12-летнюю девочку, в прошлом наблюдался у психиатра.
Со ссылкой на источники в полиции Саратовской области уточняется, что незадолго до инцидента подросток опубликовал на своей странице в соцсети видеообращение. По словам парня, ему "очень страшно, но это надо сделать". Говоря о том, что он "должен" пойти на некие действия, подросток отмечает, что реакция окружающих его не пугает, а также выражает надежду, что "все хорошо пройдет".
Ранее в СМИ появились сообщения о ЧП в школе. Ученик седьмого класса, придя в образовательное учреждение с ледорубом, сначала бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью. Затем он ударил топориком 12-летнюю девочку, которая в тот момент случайно оказалась на его пути.
Пострадавшую школьницу с тяжелой травмой головы доставили в больницу, решается вопрос о транспортировке в Саратов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|