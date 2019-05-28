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В Башкирии ребенок на велосипеде погиб под колесами джипа
28.5.2019 11:05
Фото: superomsk.ru
Трагедия случилась в Уфе, погибшему мальчику было лишь девять лет, сообщают российские СМИ.
Как стало известно, смертельная авария произошла на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова столицы Башкирии.
По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, который рассказал о ДТП с погибшим ребенком в своем блоге, за рулем машины находилась женщина.
Установлено, что 33-летняя жительница Уфы, управлявшая внедорожником марки Nissan X-Trail, совершила наезд на мальчика. Девятилетний велосипедист в тот момент пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, воспользовавшись зеленым сигналом светофора.
Мальчик погиб от полученных травм еще до прибытия медиков. Правоохранительные органы приступили к работе по выяснению всех деталей ЧП.
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