|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Астрахани задержаны радикалы, собиравшиеся напасть на людей неславянской внешности
28.5.2019 09:31
Фото: tvzvezda.ru
По данным агентства "Интерфакс-Юг", полиция задержала трех человек, которые являлись лидерами группировки.
Правоохранители продолжают расследование, устанавливая остальных участников.
По версии следствия, задержанные могли планировать вооруженные нападения. В качестве своих потенциальных жертв участники группы, пропагандировавшие идеи фашизма и неоязычества, при этом выбирали людей неславянской внешности.
Уточняется, что лишь один из задержанных является совершеннолетним.
В центре общественных связей ФСБ, подтвердив сведения об аресте трех человек, отметили, что неформальное объединение молодежи праворадикального толка было создано в целях осуществления насильственных преступлений экстремистского характера, включая инциденты с использованием кустарно изготовленных взрывных и зажигательных устройств.
Известно также, что участники группы активно занимались пропагандированием националистической идеологии, вербуя при этом новых соратников. Юные экстремисты устраивали тактические тренировки, а также проводили испытания самодельных бомб и зажигательных устройств.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|