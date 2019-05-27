Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При въезде в Китай в телефонах россиян будут проверять фото и переписку

27.5.2019 21:24

Фото: womenofchina.cn



Как сообщает Генконсульство РФ в Гуанчжоу, в Китае вступили в силу новые методы контроля въезда иностранцев.



Теперь у граждан других государств, включая россиян, могут проверять сотовые телефоны, а также устраивать индивидуальные собеседования.



По данным дипломатов, миграционные власти продолжают работу по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда. В результате местное руководство заявило о том, что будут предприниматься соответствующие меры выборочного контроля. В частности, речь идет о неких индивидуальных собеседованиях и даже проверке переписки в гаджетах, а также просмотр видео- и фотоматериалов, электронных документов и других личных сведениях в телефонах иностранных туристов.



В случае, если по итогам проверки выявят компрометирующие, по мнению китайской стороны, материалы, людям не разрешат въезд в страну, сообщают дипломаты.



Отмечается, что новые меры будут предприниматься к иностранным гражданам, въезжающим либо следующих транзитом через международные аэропорты КНР, которые находятся в пределах консульского округа Генконсульства РФ в Гуанчжоу.



Автор: Злата Богатова

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