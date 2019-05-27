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Названа сумма, в которую обошлась свадьба Потапа и Насти Каменских
27.5.2019 17:40
Фото: livejournal.com
Андрей Данилко
Бюджет торжества по случаю свадьбы украинских артистов Потапа и Насти Каменских раскрывает сегодня StarHit.
Как стало известно, праздник обошелся паре в семь миллионов рублей.
Указанная сумма не включает в себя затраты на декор и концертную программу.
Потап и Настя Каменских, узаконив свои отношения, устроили роскошный праздник в итальянском ресторане Fabius, который находится неподалеку от Киева. В числе тех, кто был приглашен молодоженами, было немало звезд, в частности, известный по образу Верки Сердючки Андрей Данилко.
Поделившись впечатлением о свадьбе коллег, Данилко позже отметил, что его выступление "было желанием Насти". Появление Верки стало уже традицией "на нормальной тусовке", констатировал артист.
Данилко также отметил, что Настя Каменских теперь задумывается о продолжении рода. Учитывая, что творческим людям не всегда удается совмещать нормальную семейную жизнь с успешной карьерой, Данилко выразил надежду на то, что у пары все получится.
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