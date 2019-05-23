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В Сети появилось новое видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
07:40
Фото: lenta.ru
На кадрах запечатлено, как Алексей Потапенко и Настя Каменских исполняют романтический танец и поют вместе, а также едят праздничный торт.
Фото- и видеоматериалы со свадьбы украинских артистов, ранее добившихся популярности как "Потап и Настя", можно увидеть в Instagram-аккаунте дуэта.
На кадрах новых роликов, которые сделаны во время торжества, запечатлены счастливые исполнители. Новобрачные Алексей Потапенко и Настя Каменских совместно танцуют и поют, а также едят роскошный праздничный торт.
В прошлом артисты старались не афишировать свои отношения, долгое время воздерживаясь от каких-либо комментариев на эту тему. Лишь в день свадьбы 38-летний Потап решил представить клип, в котором признавался в любви к своей 32-летней невесте. Настя Каменских, в свою очередь, выразила ему благодарность за то, что он с вниманием отнесся к ее мнению о том, что не стоит выставлять чувства на публику.
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