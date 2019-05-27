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В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов
27.5.2019 16:10
Фото: cod11.ru
По данным РИА Новости, мужчина с ножом ранил нескольких сотрудников газеты "Родина".
Информацию о ЧП уже подтвердили представители краевой администрации.
Как сообщает на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, инцидент случился в столице края. Глава региона называет ЧП вопиющим: ранения получили четверо сотрудников редакции "Родина".
Нападавшего задержали на месте, обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. К счастью, ранения не представляют угрозы для жизни пострадавших, двух пациентов врачи уже отпустили домой.
По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, который случайно стал очевидцем нападения, злоумышленник может страдать от расстройства психики. Мужчина принес главреду материал, посвященный Иосифу Сталину и начал решительно настаивать на немедленной публикации статьи.
Как только его попросили подождать - статью было необходимо обсудить на редколлегии, он вытащил охотничий нож. В результате главному редактору, который успел отвернуться, удар был нанесен в область шеи и лицо. Впоследствии пострадали еще три сотрудника газеты, которые бросились останавливать нападавшего, сообщил Лозовой.
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