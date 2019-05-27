Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Болгарии при крушении частного самолета погибли мужчина и женщина

27.5.2019 15:52

Фото: forumuploads.ru



По данным местных СМИ, после удара о землю воздушное судно загорелось, у двух человек, которые находились на борту, практически не было шансов спастись.



Авиакатастрофа случилась в минувшее воскресенье, 26 мая, на территории столичного региона - легкомоторный самолет потерпел крушение в Софийской области, неподалеку от населенного пункта Ихтиман.



Как передает информационный портал Novinite, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы около 11:30 по московскому времени. Установлено, что самолет поднялся в воздух с аэродрома, расположенного в селе Чернево, которое находится на расстоянии около пяти километров от Ихтимана. Управлял самолетом мужчина, женщина сидела на месте пассажира.



Оказавшись на высоте, самолет начал вращаться. Спустя некоторое время он рухнул на землю и загорелся. Прибывшие к месту ЧП пожарные оперативно ликвидировали пламя, однако помочь людям уже не представлялось возможным. По словам врачей, тела погибших сильно обгорели во время пожара.



Предположительно, пилот не был достаточно опытен и мог допустить ошибку, которая и стала причиной крушения. По факту катастрофы начато расследование.









Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.5.2019 16:38 Во Франции задержан возможный организатор взрыва в Лионе

Во Франции задержан возможный организатор взрыва в Лионе 27.5.2019 16:10 В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов

В Ставрополе совершено вооруженное нападение на журналистов 27.5.2019 14:23 В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные

В одной из колоний Одессы взбунтовались заключенные 27.5.2019 14:05 В Плесецке молния ударила в ракету "Союз" во время запуска

В Плесецке молния ударила в ракету "Союз" во время запуска 27.5.2019 07:31 В ЕАО погиб мужчина, пытавшийся спасти двух тонувших девочек