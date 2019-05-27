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В Болгарии при крушении частного самолета погибли мужчина и женщина


27.5.2019 15:52
В Болгарии при крушении частного самолета погибли мужчина и женщинаФото: forumuploads.ru

По данным местных СМИ, после удара о землю воздушное судно загорелось, у двух человек, которые находились на борту, практически не было шансов спастись.

Авиакатастрофа случилась в минувшее воскресенье, 26 мая, на территории столичного региона - легкомоторный самолет потерпел крушение в Софийской области, неподалеку от населенного пункта Ихтиман.

Как передает информационный портал Novinite, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы около 11:30 по московскому времени. Установлено, что самолет поднялся в воздух с аэродрома, расположенного в селе Чернево, которое находится на расстоянии около пяти километров от Ихтимана. Управлял самолетом мужчина, женщина сидела на месте пассажира.

Оказавшись на высоте, самолет начал вращаться. Спустя некоторое время он рухнул на землю и загорелся. Прибывшие к месту ЧП пожарные оперативно ликвидировали пламя, однако помочь людям уже не представлялось возможным. По словам врачей, тела погибших сильно обгорели во время пожара.

Предположительно, пилот не был достаточно опытен и мог допустить ошибку, которая и стала причиной крушения. По факту катастрофы начато расследование.




Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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