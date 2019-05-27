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В Плесецке молния ударила в ракету "Союз" во время запуска
27.5.2019 14:05
Фото: verv.su
Как передает телевизионный канал "Звезда", ЧП случилось примерно через десять секунд после того, как стартовала ракета.
На видеокадрах, опубликованных на сайте канала, можно увидеть возникающий среди облаков электрический разряд.
В ракету "Союз", запущенную сегодня утром с космодрома Плесецк, вскоре после взлета ударила молния. Несмотря на случившееся, выведение спутника на орбиту прошло в штатном режиме, информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в отечественной ракетно-космической космической отрасли.
По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, погодные условия не являются помехой для запуска ракет-носителей. Сегодняшний инцидент он назвал свидетельством того, что российскому ракетно-космическому оружию не страшны разряды молнии.
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