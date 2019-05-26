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С начала весны в Гималаях скончались двадцать альпинистов
26.5.2019 16:57
Фото: livejournal.com
После того, как во время спуска погиб британский альпинист, число погибших покорителей высочайшей горы в мире — Эвереста — возросло до десяти.
Речь идет о смертельных случаях, которые были зафиксированы в течение весеннего сезона.
Как передает Himalayan Times, британский подданный Робин Фишеро умер, когда находился на высоте около 8,6 тысячи метров. Внезапно альпинисту, который уже совершал спуск, стало плохо. Вскоре он скончался.
Со ссылкой на местные власти газета пишет о том, что с начала альпинистского сезона во время покорения вершин выше восьми тысяч в Гималаях погибли не менее двадцати покорителей гор.
Ранее стало известно о гибели трех индийев и их непальского проводника. По данным СМИ, чтобы подняться на пик, людям приходится долгое время проводить в ожидании - на вершине уже можно увидеть настоящую пробку. В результате организм некоторых альпинистов, не имеющих достаточной подготовки, не выдерживает.
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