Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Барнаулом женщина погибла под колесами фуры, пытаясь спасти детей

26.5.2019 16:34

Фото: vsdn.ru



Как рассказали журналистам очевидцы, ЧП случилось после массового дорожно-транспортного происшествия, когда в условиях сильного задымления из-за горящей травы столкнулись сразу четыре машины.



Заметив, что к машине с детьми несется фура, мать бросилась прямо под ее колеса.



По словам невольных свидетелей трагедии, жительница Алтайского края погибла, когда отчаянно пытаясь защитить детей от несущегося на них грузовика. Очевидцы рассказывают о подробностях смертельной аварии в соцсети "ВКонтакте".



Как стало известно, в минувшую пятницу, 24 мая на 95-м километре автотрассы Барнаул — Рубцовск произошло массовое ДТП: из-за дыма от горящей травы столкнулись сразу четыре машины. Женщина, управлявшая одним из автомобилей, покинула салон и подошла к заднему сиденью, где находились ее дети.



В этот момент женщина заметила фуру, которая ехала, не снижая скорости. Вероятно, водитель в условиях плохой видимости просто не заметил столкнувшиеся перед ним машины. Желая привлечь внимание водителя грузовика, мать побежала ему наперерез.



В результате женщина попала прямо под колеса фуры, которая при этом частично потеряла скорость. Затем грузовик врезался в автомобиль с детьми. От полученных травм женщина скончалась на месте, детей на скорой доставили в больницу. Информации о их состоянии пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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