|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Барнаулом женщина погибла под колесами фуры, пытаясь спасти детей
26.5.2019 16:34
Фото: vsdn.ru
Как рассказали журналистам очевидцы, ЧП случилось после массового дорожно-транспортного происшествия, когда в условиях сильного задымления из-за горящей травы столкнулись сразу четыре машины.
Заметив, что к машине с детьми несется фура, мать бросилась прямо под ее колеса.
По словам невольных свидетелей трагедии, жительница Алтайского края погибла, когда отчаянно пытаясь защитить детей от несущегося на них грузовика. Очевидцы рассказывают о подробностях смертельной аварии в соцсети "ВКонтакте".
Как стало известно, в минувшую пятницу, 24 мая на 95-м километре автотрассы Барнаул — Рубцовск произошло массовое ДТП: из-за дыма от горящей травы столкнулись сразу четыре машины. Женщина, управлявшая одним из автомобилей, покинула салон и подошла к заднему сиденью, где находились ее дети.
В этот момент женщина заметила фуру, которая ехала, не снижая скорости. Вероятно, водитель в условиях плохой видимости просто не заметил столкнувшиеся перед ним машины. Желая привлечь внимание водителя грузовика, мать побежала ему наперерез.
В результате женщина попала прямо под колеса фуры, которая при этом частично потеряла скорость. Затем грузовик врезался в автомобиль с детьми. От полученных травм женщина скончалась на месте, детей на скорой доставили в больницу. Информации о их состоянии пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|