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Под Красноярском в результате пожара погибли мужчина и трое детей
26.5.2019 15:55
Фото: 2day.kh.ua
Следственные органы Красноярского края по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело.
Трагедия, унесшая жизни трех детей и мужчины, произошла в населенном пункте Скворцово (Шарыповский район).
По данным российских СМИ, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, с которой уснул 45-летний местный житель. Известно, что мужчина в прошлом мог злоупотреблять спиртными напитками. Предположительно, именно так началось возгорание в частном деревянном доме.
Заметив пожар, соседка мужчины сразу же покинула дом и выбежала на улицу. Однако никого из детей спасти не удалось. В результате ЧП погиб хозяин квартиры, где был очаг возгорания, четырехлетняя девочка и двое мальчиков, шести и двух лет.
Пожарным потребовалось около четырех часов, чтобы ликвидировать пламя. В тушении огня были задействованы десять человек, привлекалось четыре единицы спецтехники.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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