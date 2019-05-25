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Житель Забайкалья запирал малолетних детей в холодной комнате без еды и воды
25.5.2019 17:59
Фото: glazovlife.ru
Следственные органы приступили к проверке по факту ЧП в населенном пункте Ключевский, заявили в региональном главке МВД.
По предварительным данным, 29-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с собственными детьми, семи и восьми лет.
Как сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю, на протяжении более чем года мужчина пытался воспитывать своих малолетних детей кулаками. Местный житель избивал их руками и ремнем, а также запирал в неотапливаемом помещении без еды и воды.
Установлено, что родители не обеспечивали своих детей питанием и одеждой. Малышам, у которых не было теплой одежды, приходилось спать без матрацев и постельного белья. В комнате, где проживали дети, было грязно и очень плохо пахло, отметили правоохранители.
По данным МВД, детей воспитывали отец и мачеха. В их отношении сейчас проводится доследственная проверка. Оба ребенка из семьи были сразу же изъяты, их направили в специальное учреждение.
Ранее стало известно об изъятии четырех детей в Якутии. Родители, семью которых признали неблагополучной по причине антисанитарных условий, игнорировали все замечания соответствующих служб и продолжали злоупотреблять спиртным.
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