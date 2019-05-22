Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии у семьи изъяли четверых детей

22.5.2019 10:39

Фото: uzhgorod.net.ua



Семья признана неблагополучной по причине антисанитарных условий, в которых были вынуждены находиться несовершеннолетние, передают региональные СМИ.



Со ссылкой на представителей пресс-службу республиканского МВД отмечается, что 27-летняя мать игнорировала все замечания соответствующих служб.



Ранее семью уже поставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении. С матерью и 30-летним отцом, который в прошлом был судим, неоднократно велась профилактическая работа, но родители продолжали игнорировать предписания комиссии по делам несовершеннолетних.



Дети были изъяты после того, как члены комиссии, придя с очередным рейдом, вновь увидели родителей в пьяном состоянии. Кроме того, в квартире, где проживают четверо малолетних детей в тот момент находился посторонний мужчина.



Отмечается, что жилье у семьи благоустроенное, есть водоснабжение и канализация. Однако в квартире при этом была полнейшая антисанитария: долгое время сохранялись запахи испражнений и алкогольных паров, а у детей отсутствовали не только продукты питания, но и постельное белье, а также другие необходимые вещи. Кроме того, все малыши страдали от запущенного педикулеза.



Полуторагодовалого мальчика и его трехлетнюю сестру в результате доставили в ЦРБ, а двух других детей, пяти и шести лет - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении родителей возбудили уголовное дело. Мать и отец по решению Вилюйского районного суда уже были ограничены в родительских правах. Суд также взыскал с них алименты на содержание четырех детей.



Автор: Злата Богатова

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