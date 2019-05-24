Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американца осудили на пожизненный срок за похищение девочки и убийство ее родителей

09:40

Фото: igoto.su



Во время слушаний громкого дела судья назвал 21-летнего Джейка Томаса Паттерсона "самым опасным человеком" в мире.



Обвиняемого признали виновным в похищении 13-летней Джейми Клосс и жестоком убийстве ее родителей.



Как передают американские СМИ, в ходе судебного процесса обвиняемый признал свою вину в похищении ребенка и расправе над ее родителями. В результате Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за двойное убийстве и еще сорок лет - за похищение девочки. Отбывать наказание ему предстоит последовательно, при этом он не сможет подавать прошение о досрочном выходе.



По материалам дела, сначала Паттерсон, проникший в дом семьи Клосс, застрелил хозяина. Расправившись с отцом Джейми, он заставил ее мать заклеить дочери рот, а потом убил и женщину.



Клосс была найдена в начале этого года. Поиски были начаты после того, как девочка отсутствовала на протяжении двух месяцев. Как оказалось, Паттерсон, который был пойман полицией в тот же период, привез подростка в собственный дом. Когда к нему приходили гости, он заставлял девочку часами прятаться под кроватью, которую блокировал тяжелыми предметами.



Однако спустя некоторое время ребенку удалось сбежать из дома, сразу после чего она обратилась за помощью к случайно встреченной женщине. Случившееся в Висконсине вызвало в Соединенных Штатах огромный резонанс.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 306

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