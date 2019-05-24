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В Воркуте у школьников отменили уроки из-за метели
24.5.2019 15:14
Фото: affinitymagazine.us
Администрация города Воркуты в связи с погодными условиями приняла решение об отмене занятий у школьников с первого по одиннадцатый классы, передает агентство "Интерфакс". Сегодня утром температура воздуха в регионе составляла пять градусов ниже нуля.
Холодная погода сопровождалась порывами сильного ветра, их скорость достигала 22 м/с. При этом видимость составляла не более ста метров, отмечались снегопады и метели.
Учитывая достаточно сложную погодную обстановку администрация Воркуты объявила об отмене занятий не только в школах, но у 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений.
Начиная с 7:30 в городе перекрыли движение по кольцевой автодороге, а спустя полтора часа открылось заседание штаба ГО и ЧС, в ходе которого рассматривались варианты организации автоколонн, сопровождаемых спецтехникой. Предполагалось, что таким способом вплоть до 16:00 люди смогут попасть на железнодорожный вокзал.
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