|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительнице Архангельской области, до смерти закормившей ребенка солью, дали 14 лет колонии
24.5.2019 13:23
Фото: toluna.com
ЧП случилось летом прошлого года на территории Холмогорского района.
Как установил суд, 25-летняя местная жительница, испытывая острую неприязнь к чужому малышу, накормила его кашей, в которую высыпала почти упаковку соли.
Женщина была признана виновной и приговорена к четырнадцати годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии.
По материалам уголовного дела, осужденная ранее договорилась с матерью двухлетнего ребенка, что будет присматривать за мальчиком, пока та работает. Мать оплачивала содержание сына у знакомых, трудясь в Северодвинске. В период с марта по июнь прошлого года знакомая матери мальчика не раз била ребенка ремнем и наказывала другими способами. В ходе слушаний женщина призналась, что испытывала к малышу личную неприязнь, обусловленную отсутствием родственных связей и плохим поведением.
Следователи установили, что вечером 9 июня 2018 года осужденная умышленно высыпала в тарелку с кашей почти пачку соли. Затем она заставила ребенка съесть несколько ложек смеси, в которой соли было больше, чем каши. В результате мальчика с признаками острого отравления госпитализировали.
Несмотря на все усилия медиков, в больнице ребенок скончался. После его гибели возбудили уголовное дело по статьям об истязании и особо жестоком убийстве несовершеннолетнего, который в тот момент находился в беспомощном состоянии. Несмотря на явку с повинной и частичное признание вины - женщина поясняла, что вовсе не желала смерти мальчика, подсыпая ему в кашу соль - ее сразу же взяли под стражу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|