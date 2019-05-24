Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительнице Архангельской области, до смерти закормившей ребенка солью, дали 14 лет колонии

24.5.2019 13:23

Фото: toluna.com



ЧП случилось летом прошлого года на территории Холмогорского района.



Как установил суд, 25-летняя местная жительница, испытывая острую неприязнь к чужому малышу, накормила его кашей, в которую высыпала почти упаковку соли.



Женщина была признана виновной и приговорена к четырнадцати годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии.



По материалам уголовного дела, осужденная ранее договорилась с матерью двухлетнего ребенка, что будет присматривать за мальчиком, пока та работает. Мать оплачивала содержание сына у знакомых, трудясь в Северодвинске. В период с марта по июнь прошлого года знакомая матери мальчика не раз била ребенка ремнем и наказывала другими способами. В ходе слушаний женщина призналась, что испытывала к малышу личную неприязнь, обусловленную отсутствием родственных связей и плохим поведением.



Следователи установили, что вечером 9 июня 2018 года осужденная умышленно высыпала в тарелку с кашей почти пачку соли. Затем она заставила ребенка съесть несколько ложек смеси, в которой соли было больше, чем каши. В результате мальчика с признаками острого отравления госпитализировали.



Несмотря на все усилия медиков, в больнице ребенок скончался. После его гибели возбудили уголовное дело по статьям об истязании и особо жестоком убийстве несовершеннолетнего, который в тот момент находился в беспомощном состоянии. Несмотря на явку с повинной и частичное признание вины - женщина поясняла, что вовсе не желала смерти мальчика, подсыпая ему в кашу соль - ее сразу же взяли под стражу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 294

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