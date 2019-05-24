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В Иркутске при столкновении с движущимся поездом погиб мотоциклист


24.5.2019 10:21
В Иркутске при столкновении с движущимся поездом погиб мотоциклистФото: ntdtv.ru

Смертельная авария случилась сегодня утром на регулируемом железнодорожном переезде, информирует пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Мотоцикл, на котором находились два человека, врезался в поезд в 5:55 по местному времени.

Авария случилась, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд, расположенный на улице Мира. После столкновения с грузовым вагоном 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

На график движения поездов авария не повлияла, сообщение продолжилось в обычном режиме, указала пресс-служба. На место ЧП была направлена комиссия ВСЖД.

Сведения о ДТП с участием мотоцикла Baltmotors Classic подтвердили в региональном главке МВД, передает агентство "Интерфакс-Сибирь". Сообщается, что 35-летняя пассажирка, получившая в аварии легкие травмы и ссадины, от госпитализации отказалась.

Установлено, что у погибшего мужчины, который в прошлом задерживался за вождение транспорта в нетрезвом виде, не было прав на управление мотоциклом.

Причины аварии сейчас выясняют правоохранительные органы. Предположительно, мужчина мог не справиться с управлением.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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