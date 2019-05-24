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В США казнили серийного убийцу
24.5.2019 10:12
Фото: vk.com
Более тридцати лет назад Бобби Джо Лонга признали виновным в множестве изнасилований и убийств.
Выйти на след преступника смогли лишь после того, как он отпустил одну из своих жертв. 17-летняя девушка сообщила приметы душегуба.
Как сообщает телевизионный канал NBC News, власти штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор, вынесенный ранее Роберту Бобби Джо Лонгу. Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что 65-летнему серийному убийце сделали смертельную инъекцию. Отмечается, что осужденный с последним словом выступать отказался, он лишь закрыл глаза перед казнью.
Тридцать четыре года назад Лонга признали виновным в убийстве 22-летней Мишель Симмс. Дело рассматривалось в 1985 году, преступника тогда приговорили к высшей мере. Позднее Лонг вновь начал давать признательные показания, сообщив о убийстве еще семи и изнасиловании как минимум сорока женщин.
Полицейским удалось получить приметы Лонга лишь после того, как смогла спастись одна из жертв: 17-летняя Лиза Маквей убедила убийцу ее отпустить. Вскоре мужчина был пойман и предстал перед судом.
Ранее жителя Китая приговорили к смерти за убийство двух школьников.
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