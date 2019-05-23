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В Воронеже пациентку раздавило аппаратом лучевой терапии


23.5.2019 18:02
В Воронеже пациентку раздавило аппаратом лучевой терапииФото: bookimed.com

По факту ЧП, случившегося в воронежском онкодиспансере, следственные органы региона уже возбудили уголовное дело.

В ведомстве рассказали об обстоятельствах гибели 51-летней пациентки.

Как стало известно от представителей СУ СКР по региону, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства приступили к установлению всех обстоятельств и причин трагедии, собирая и закрепляя доказательственную базу.

ЧП случилось в минувшую среду, 22 мая, во время лечебной процедуры. После того, как у аппарата лучевой терапии заклинил подъемный механизм, он упал прямо на женщину. Пациентка от полученных травм скончалась.

По поручению главы российского Минздрава Вероники Скворцовой в Воронеж также направились технические эксперты Росздравнадзора. Выехав туда на передвижной лаборатории, они проведут экспертизу оборудования, из-за которого погибла 51-летняя женщина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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