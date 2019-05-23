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В Хакасии неизвестный пытался задушить ребенка в детском саду
23.5.2019 12:06
Фото: livejournal.com
Региональное СУ СКР уже возбудило по факту ЧП уголовное дело, специалисты приступили к расследованию инцидента. По данным ведомства, ребенка пытались убить в минувшую среду, 22 мая, в городе Черногорск.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по Хакасии, в дневное время к семилетней девочке, находившейся около территории детского сада, подошел неизвестный мужчина.
Злоумышленник принудительно привел ребенка на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где пытался убить - злодей руками сдавил шею девочки, причинив ребенку телесные повреждения. К счастью, преступнику помешали, после чего он скрылся и не довел свой преступный замысел до конца.
Обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования по уголовному делу.
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