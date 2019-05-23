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Причастного к убийству Гиви жителя ДНР осудили на 12 лет за шпионаж
23.5.2019 10:41
Фото: vk.com
Как указано на портале министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, местный житель осуществлял фото- и видеосъемку административных зданий Донецка, а также собирал сведения о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции республики. В результате его признали виновным в шпионской деятельности пользу украинских спецслужб.
На сайте ведомства также указано, что жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорили к двенадцати годам лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что собранные данные осужденный передавал сотрудникам СБУ посредством различных мессенджеров. Именно это человек приобретал по заданию украинской стороны сим-карты для тех, кто готовил убийство Михаила Толстых ("Гиви").
Отмечается, что на мужчину было оказано психологическое давление, когда он пытался пересечь украинский блокпост. В результате он принял решение о сотрудничестве с СБУ, выполняя все новые и новые задачи, которые ему ставили представители украинских спецслужб, пояснили в МГБ ДНР.
Военачальник ДНР, 37-летний полковник армии Михаил Толстых, получивший известность в ходе боев за Иловайск и командовавший батальоном "Сомали" погиб в результате покушения в феврале 2017 года. кабинет, в котором находился Гиви, подвергли прицельному обстрелу из огнемета "Шмель".
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