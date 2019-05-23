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СМИ: В Бразилии ревнивец убил четырех человек
23.5.2019 09:31
Фото: hapka.info
По данным полиции, мотивом преступления могла стать ревность, передает ТАСС.
Убийство было совершено вечером во вторник, 21 мая, в одной из церквей города Паракату, который расположен в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны.
Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в храм и сразу начал стрелять по верующим. От ранений скончались отец священника и две прихожанки. Как рассказывают очевидцы, предположительно, нападавший хотел убить именно священнослужителя, но тот смог спастись бегством.
Полицейским, которые прибыли к месту ЧП, пришлось применять оружие, чтобы обезвредить преступника. В результате злоумышленник был ранен и в тяжелом состоянии госпитализирован.
В ходе начатого расследования выяснилось, что супруга спасшегося пастора в прошлом встречалась с нападавшим. Злоумышленник убил ее тем же вечером. Женщина погибла от ножевых ранений, став четвертой жертвой убийцы.
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