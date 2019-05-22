Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Германия выдала россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн рублей

22.5.2019 21:05

Фото: livejournal.com



Наталию Мадорскую немецкие правоохранители задержали в минувшем январе, передает ТАСС.



Со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщается, что россиянка обвиняется в хищении у пайщиков тридцати семи миллионов рублей. Женщина уже экстрадирована из Германии.



Как стало известно, компетентные органы ФРГ в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществили экстрадицию Наталии Мадорской. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.



Представители надзорного ведомства отметили, что преступная деятельность осуществлялась в период с ноября 2011 года, когда Мадорская, проживавшая тогда в Петербурге, опубликовала в СМИ заведомо ложные сведения. Мошенница рассказала о неких договорах о передаче сбережений в кредитный потребительский кооператив "Союз финансовых инициатив". Как следовало из объявлений, обратившиеся в эту организацию граждане якобы могли рассчитывать на щедрые ежемесячные процентные выплаты.



Установлено, что Мадоская заключала договоры на протяжении двух лет - с апреля 2012 года по май 2014 года. В результате ей удалось похитить не менее тридцати семи миллионов рублей. Впоследствии женщина была объявлена в международный розыск.



Автор: Злата Богатова

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