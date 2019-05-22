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Германия выдала россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн рублей


22.5.2019 21:05
Германия выдала россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн рублейФото: livejournal.com

Наталию Мадорскую немецкие правоохранители задержали в минувшем январе, передает ТАСС.

Со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщается, что россиянка обвиняется в хищении у пайщиков тридцати семи миллионов рублей. Женщина уже экстрадирована из Германии.

Как стало известно, компетентные органы ФРГ в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществили экстрадицию Наталии Мадорской. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Представители надзорного ведомства отметили, что преступная деятельность осуществлялась в период с ноября 2011 года, когда Мадорская, проживавшая тогда в Петербурге, опубликовала в СМИ заведомо ложные сведения. Мошенница рассказала о неких договорах о передаче сбережений в кредитный потребительский кооператив "Союз финансовых инициатив". Как следовало из объявлений, обратившиеся в эту организацию граждане якобы могли рассчитывать на щедрые ежемесячные процентные выплаты.

Установлено, что Мадоская заключала договоры на протяжении двух лет - с апреля 2012 года по май 2014 года. В результате ей удалось похитить не менее тридцати семи миллионов рублей. Впоследствии женщина была объявлена в международный розыск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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