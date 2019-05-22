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Под Владимиром ликвидировали боевиков, готовивших теракт


22.5.2019 11:07
Под Владимиром ликвидировали боевиков, готовивших терактФото: livejournal.com

Ранее в городе Кольчугино был введен в действие правовой режим контртеррористической операции (КТО), передает РИВ Новости.

После того, как боевики оказали вооруженное сопротивление, правоохранители ликвидировали их ответным огнем.

К настоящему времени режим КТО, объявленный минувшей ночью на территории Владимирской области, снят.

Со ссылкой на представителей регионального УФСБ сообщается, что в ходе операции силовики нейтрализовали двух экстремистов. В частном доме, где ранее были блокированы боевики, ведется обыск. Правоохранител уже обнаружили там оружие, кустарно изготовленное взрывное устройство и литература религиозно-экстремистского содержания.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК), подтвердив сведения о ликвидации двух боевиков, отметили, что злоумышленники планировали теракт. Известно также, что уничтоженные бандиты являлись сторонниками одной из экстремистских группировок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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