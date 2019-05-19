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Более миллиона зрителей потребовали переснять последний сезон "Игры престолов"


19.5.2019 21:21
Более миллиона зрителей потребовали переснять последний сезон "Игры престолов"Фото: vk.com

Автор размещенного в Сети обращения считает, что сценаристов Дэвида Бениоффа и Ди-Би Уайсса нельзя считать в полной мере компетентными.

Петицию, в которой содержится требование переснять восьмой сезон этого популярного фильма, уже успели поддержать свыше миллиона человек.

По мнению автора обращения, появившегося на портале change.org несколько дней назад, сценаристы Дэвид Бениофф и Ди-Би (Дэниэл) Уайсс с задачей, поставленной перед ними, не справились. Отмечается, что у них нет возможности обратиться к первоисточнику в виде книг.

Многосерийная кинокартина "Игра престолов" создавалась по мотивам романов из цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. На сегодняшний день напечатаны лишь пять книг из планировавшихся семи, поэтому события, которые разворачиваются в новых сериях, опережают романы.

Восьмой сезон, в который вошло шесть эпизодов, начали показывать в середине минувшего апреля. В день премьеры первой серии перед экранами собрались около семнадцати с половиной миллионов жителей Соединенных Штатов, а пятой - рекордные 18,4 миллиона американцев.

Автор: Злата Богатова

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