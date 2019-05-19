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На Урале школьника убило бетонным забором
19.5.2019 13:17
Фото: vsdn.ru
Трагедия случилась на территории в Свердловской области, пишут российские СМИ.
По предварительным данным, трое мальчиков решили пробраться в гаражный кооператив, для чего им потребовалось перелезть через бетонный забор.
Ребенок погиб в городе Верхняя Пышма в минувшую субботу, 18 мая, сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. ЧП случилось примерно в 19:00 по местному времени (17:00 по Москве).
В ходе предварительного разбирательства установлено, что трое ребят пытались попасть в гаражно-строительный кооператив, забравшись туда через забор, расположенный на улице Машиностроителей. Двое мальчиков благополучно успели преодолеть препятствие. Когда на забор, сделанный из бетонных плит, влез третий школьник, конструкции рухнули прямо на него.
Двенадцатилетний ребенок скончался на месте от полученных травм. Сейчас по факту гибели мальчика проводят проверку следственные органы. Позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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